Главная » Новости



21:44, 7 июня 2021 года Андрей Клычков прокомментировал проблему с мусором в Орле По словам руководителя региона, обращений стало «в разы меньше». Но бытовой мусор сменился крупногабаритными отходами.





Сегодня в рамках прямого эфира в социальных сетях губернатор Орловской области прокомментировал ситуацию с вывозом мусора. Еще недавно жители практически всех районов региона жаловались на мусорные завалы. «У нас есть удивительная ситуация. Есть 11 объектов. Бытового мусора нет, но наши доблестные сограждане на «Газелях» вываливают все, что есть. Где они столько сараев разобрали, я не понимаю. Такое чувство, что где-то в специальном месте разбирают и сваливают возле мусорных контейнеров. Это КГО – крупногабаритные отходы. Они не принимаются на сортировочных станциях. Но и с этой задачей будем справляться. А тех, кого поймаем, будем штрафовать нещадно», - пообещал Клычков.





Анастасия Дорохова



