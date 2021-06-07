«Красотами Орловской области можно заменить любую часть зарплаты». Андрей Клычков пригласил жителя Москвы в Орел

Диалог состоялся в рамках прямого эфира главы региона в социальных сетях.

Один из подписчиков написал Андрею Клычкову, что живет 12 лет в Москве, но хочет в Орловскую область. Останавливает его разница в зарплатах. На что Андрей Клычков ответил, что красотами Орловской области можно заменить любую часть зарплаты.

«Приезжайте. Думаю, что больше радости можно получить на своей малой родине, на том месте, где стараешься жить лучше», - продолжил губернатор.

Подписчики, которые в этот момент слушали эфир, отметили, что «красотой сыт не будешь».