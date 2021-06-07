понедельник 7.06.2021 22:23:59 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

22:05, 7 июня 2021 года

«Красотами Орловской области можно заменить любую часть зарплаты». Андрей Клычков пригласил жителя Москвы в Орел

Диалог состоялся в рамках прямого эфира главы региона в социальных сетях.


Один из подписчиков написал Андрею Клычкову, что живет 12 лет в Москве, но хочет в Орловскую область. Останавливает его разница в зарплатах. На что Андрей Клычков ответил, что красотами Орловской области можно заменить любую часть зарплаты.
«Приезжайте. Думаю, что больше радости можно получить на своей малой родине, на том месте, где стараешься жить лучше», - продолжил губернатор. 
 
Подписчики, которые в этот момент слушали эфир, отметили, что «красотой сыт не будешь».
«Согласен», - отметил Андрей Клычков, - «Поэтому вспомню еще раз Санкт-Петербургский экономический форум и скажу, что мы подписали соглашения на тысячу рабочих мест».



Анастасия Дорохова
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.