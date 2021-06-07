«Красотами Орловской области можно заменить любую часть зарплаты». Андрей Клычков пригласил жителя Москвы в Орел

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22:05, 7 июня 2021 года
«Красотами Орловской области можно заменить любую часть зарплаты». Андрей Клычков пригласил жителя Москвы в ОрелДиалог состоялся в рамках прямого эфира главы региона в социальных сетях.
Один из подписчиков написал Андрею Клычкову, что живет 12 лет в Москве, но хочет в Орловскую область. Останавливает его разница в зарплатах. На что Андрей Клычков ответил, что красотами Орловской области можно заменить любую часть зарплаты.
«Приезжайте. Думаю, что больше радости можно получить на своей малой родине, на том месте, где стараешься жить лучше», - продолжил губернатор.
Подписчики, которые в этот момент слушали эфир, отметили, что «красотой сыт не будешь».
«Согласен», - отметил Андрей Клычков, - «Поэтому вспомню еще раз Санкт-Петербургский экономический форум и скажу, что мы подписали соглашения на тысячу рабочих мест».
Анастасия Дорохова