Главная » Новости



22:16, 7 июня 2021 года Развитие речного флота в Орле возможно после очистки русла Оки Подробностями губернатор Орловской области Андрей Клычков поделился в социальных сетях.





Андрей Клычков видит возвращение речных трамвайчиков только после очистки русла Оки. Андрей Клычков: «Мы на следующий год запланировали очистку русла Оки в рамках федерального проекта. После очистки русла реки можно будет говорить о запуске трамвайчиков. Я тоже считаю, что для Орла будет хороший подарок. И стапеля поставим, чтобы их можно было проверять и ремонтировать». Как отметил губернатор, в перспективе можно будет разработать маршрут, который включит в себя парк Победы.





Анастасия Дорохова



