Развитие речного флота в Орле возможно после очистки русла Оки

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22:16, 7 июня 2021 года
Развитие речного флота в Орле возможно после очистки русла ОкиПодробностями губернатор Орловской области Андрей Клычков поделился в социальных сетях.
Андрей Клычков видит возвращение речных трамвайчиков только после очистки русла Оки.
Андрей Клычков: «Мы на следующий год запланировали очистку русла Оки в рамках федерального проекта. После очистки русла реки можно будет говорить о запуске трамвайчиков. Я тоже считаю, что для Орла будет хороший подарок. И стапеля поставим, чтобы их можно было проверять и ремонтировать».
Как отметил губернатор, в перспективе можно будет разработать маршрут, который включит в себя парк Победы.
Анастасия Дорохова