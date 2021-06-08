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22:41, 7 июня 2021 года Трамвайная сеть Орла не пригодна для запуска новых трамваев Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков в рамках прямого эфира в социальных сетях.





По мнению главы региона, трамвайная сеть в Орле требует реконструкции. Андрей Клычков: «Готовим предложение в рамках инфраструктурного меню для того, чтобы не просто расширить трамвайную сеть. Нам, для того чтобы запускать новые трамваи, нужно обновлять всю сеть. На старой - они либо сами разрушатся, либо разрушат сеть. Здесь есть определенные сложности, чтобы согласовать с федеральным центром возможности реконструкции. Но пока это только проект, который требует серьезной доработки».





Анастасия Дорохова



