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22:57, 7 июня 2021 года

Юрий Парахин готов привлечь цирк к восстановлению асфальта на площади Жукова

Цирк, покинувший город в мае, не навел порядок на занимаемой ранее территории.


Как написал в социальных сетях мэр Орла Юрий Парахин, он лично посетил площадь Жукова. 
 
«В глаза бросается не только мусор, но и в каком состоянии находится сама территория. Это не была временная арена — она стояла на вполне капитальном основании с металлическими закладными. Столбы бетонировали прямо в землю. Не уверен, что порча нашей (!) собственности, муниципальной земли, учитывалась в договорных отношениях», - написал у себя на странице Юрий Парахин
 
УКХ поручено направить в адрес владельца цирка требование о восстановлении асфальта. И до следующей среды нужно убрать мусор. Юрий Парахин отметил, что при необходимости к уборке будут привлечены судебные приставы.

Фото со страницы Юрия Парахина "Вконтакте"



Анастасия Дорохова
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