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10:45, 8 июня 2021 года Под Орлом нетрезвый водитель вместе с машиной оказался в кювете ДТП произошло 7 июня в 15:30 на 139 километре автодороги Калуга-Перемышль - Белёв-Орёл.





61-летний нетрезвый водитель на Volkswagen Polo не справился с управлением, вылетел в кювет и застрял в поросли деревьев. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 19 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Орловское Информбюро



