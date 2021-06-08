Главная » Новости



10:45, 8 июня 2021 года Заботиться об одиноких - призвание Сегодня поздравления с профессиональным праздником получают социальные работники. В Орловской области в этой сфере трудится почти 5 тысяч человек. В Орле в каждом районе есть центры социального обслуживания населения. Корреспондент ГТРК «Орёл» Анна Вайсергисер побывала в одном из них и отправилась вместе с социальным работником к ее подопечным.





Общий язык с представителями золотого возраста Татьяна Черкасова находит легко. Прислушивается к их мнению и желаниям. Это часть ее работы. Продукты покупает строго по списку. Говорит - чаще всего просят, чтобы нашла подешевле. К этому критерию соцработник добавляет свой - срок годности.



После покупки полную сумку продуктов доставит адресату. Проездных не выдают, так что в основном - пешком. И в дождь, и под палящим солнцем, невзирая на погоду и настроение, Татьяна Черкасова должна навестить своих подопечных. А их у нее 15 человек.



Татьяна Черкасова, социальный работник: «Им важно и общение, и внимание, и забота, что их не забывают, оказывают им такие услуги. Они очень рады, что есть такая служба. У нас все довольны».

Один из подопечных Татьяны – 80-летний Сергей Розов. О своих проблемах и радостях последние два года рассказывает соцработнику. Весь 2020-й общались в масках, сейчас у него есть прививочный сертификат. Теперь пенсионер может встречать гостей без страха.



По его мнению, так общаться значительно проще. Разговаривают обо всем - и когда Татьяна пополняет запасы в холодильнике, и когда сверяет бухгалтерию. Вся информация о покупках - в тетради и подтверждена чеками.



Татьяна Черкасова, социальный работник: «По понедельникам у нас всегда уборка, генеральная уборка всей квартиры. Мы убираем, и разговариваем, даже кроссворды можем разгадывать».

Сергей Розов отмечает - с Татьяной повезло. Она и беседу поддержит, и с юмором.



В Орловской области служба соцработников насчитывает 900 человек. Они не только покупают продукты, помогают с уборкой квартиры, с оплатой услуг ЖКХ, с записью к врачу, а на селе - и огороды прополют.



Во время пандемии в социальной службе запустили горячую линию. В сутки принимали и обрабатывали до семисот звонков. Сейчас их количество упало в десятки раз, но потребность в помощи осталась.



В соцслужбе региона наладили работу с ментальными инвалидами, организовали диспетчерский пункт приёма заявок от граждан с нарушениями слуха - сначала с помощью SMS-сообщений, сейчас привлекают сурдопереводчиков.



Татьяна Гольцова, директор комплексного центра социального обслуживания населения Заводского района: «Общаемся через Skype. У нас в штате есть сурдопереводчики, все звонки обрабатываются, записываются и дальше по инстанциям передаются - в чем люди нуждаются».

Случайных людей в службе соцзащиты нет. Кто пришел, как правило, остаются. В адрес тех, для кого заботиться об одиноких - призвание, в профессиональный праздник прозвучали особые слова благодарности.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы искренне благодарны вам! Желаем здоровья, благополучия и не скажу что легкой работы, она вряд ли у нас с вами будет легкая, но работа, которая дает видимый результат, когда люди получают помощь, когда они продолжают жить дальше».

Вот и Сергей Розов в свои 86 лет решил, что с такой помощницей, как Татьяна Черкасова, ещё отметит столетний юбилей.





Анна Вайсергисер



