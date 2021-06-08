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11:32, 8 июня 2021 года

Андрей Клычков: Работники соцслужбы – люди с высокой ответственностью перед обществом

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил социальных работников с профессиональным праздником.


 Уважаемые социальные работники!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем неравнодушных людей с активной гражданской позицией и высокой ответственностью перед обществом, которые по зову сердца выбрали своей профессией служение людям, нуждающимся в помощи и поддержке.

Ваш благородный труд требует большой выдержки, терпения, значительных моральных и физических усилий, проявления лучших человеческих качеств.

Благодаря каждому из вас в настоящее время социальная защита Орловской области представляет собой динамично развивающуюся систему, успешно решающую комплекс вопросов по реализации важнейших государственных программ, национальных проектов, направленных на повышение уровня и качества жизни граждан. При вашем непосредственном участии в регионе ведется большая работа по формированию благоприятных условий для жизнедеятельности семей с детьми, представителей старшего поколения, лиц с ограниченными возможностями здоровья. Отдельных слов благодарности заслуживает ваш вклад в обеспечение социального обслуживания граждан в условиях пандемии.

Правительство региона уделяет первостепенное значение повышению качества и доступности мер социальной поддержки. Не сомневаюсь в том, что наши совместные усилия по созданию условий для комфортной жизни орловчан будут продолжены и в дальнейшем.

Сердечно благодарю вас за большой вклад в реализацию политики государства, направленной на социальную защиту жителей Орловщины. Мои особые слова благодарности – ветеранам службы, которые посвятили жизнь самой благородной из миссий.

От души желаю вам счастья, крепкого здоровья и новых успехов в вашей общественно значимой работе!

А.Е. Клычков
Губернатор Орловской области


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