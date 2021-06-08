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12:07, 8 июня 2021 года

У орловцев ежедневно подгорает еда

Подразделения пожарной охраны области практически ежедневно выезжают на так называемые «кухонные пожары».


Как отмечает пресс-служба регионального МЧС, в Орловской области в последнее время участились случаи возникновения пожаров из-за оставленной на открытом огне пищи и неправильной эксплуатация газовых и электроприборов.

Так, накануне в поселке Стрелецкий Орловского района в однокомнатной квартире, где проживает пожилой мужчина, произошло задымление. По прибытию пожарные обнаружили подгоревшую пищу. К счастью, пострадавших не было.

В подобных случаях причиной возгорания чаще всего становится человеческая беспечность и пренебрежение правилами пожарной безопасности, которые могут стать причиной непоправимой беды.
На кухнях есть чему гореть – от «коротнувшего» электроприбора до вспыхнувшего на сковороде масла. Кстати, тушить водой ни электрические, ни «масляные» пожары нельзя. Горящее масло вместе с брызгами воды разлетится по всему помещению, а электрический чайник или другой прибор нужно сначала обесточить.

Процесс приготовления и разогревания пищи должен происходить только под наблюдением. Не отлучайтесь надолго из кухни и ни в коем случае не ложитесь спать, если на газовой или электроплите у вас готовится еда.

Угрозу для жизни составляет не только огонь, но и дым, выделяющийся при горении. Именно в случае подгорания пищи дым быстро распространяется по помещению и представляет угрозу для здоровья и жизни человека.

Рецепт от таких случаев один – это внимательность и неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности. А чтобы застраховать себя от плачевных последствий «кулинарных пожаров» достаточно оборудовать своё жилище автономным пожарным извещателем, советуют в МЧС.

В случае беды срочно звоните на телефоны экстренных служб 01, 101 или 112.


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