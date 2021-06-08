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12:12, 8 июня 2021 года В Орловской области 44 новых случая коронавирусной инфекции России опубликовали данные по заболеваемости за минувшие сутки.





По оперативным данным портала Стопкоронавирус.рф, на 8 июня в Орловской области выявлено 44 новых случая коронавирусной инфекции. Выздоровел 41 человек. Зарегистрировано два летальных исхода. На лечении в данный момент остаются 1 116 человек.



С начала пандемии в регионе COVID-19 были инфицированы 36 022 человека, выздоровели 34 226 человек. 680 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.





Орловское Информбюро



