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12:57, 8 июня 2021 года Соцслужба Орловской области отмечает свой профессиональный праздник Социальная служба не прекращала работу с началом пандемии. Ведь в это время пожилые люди оказались в ещё более уязвимом положении - выходить из дома им было нельзя, дома-интернаты ушли в закрытый режим работы. О том, как строилась работа службы во время ограничений, и что происходит сейчас, когда ограничения постепенно снимаются, рассказала руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства Орловской области Ирина Гаврилина.





С какими сложностями работникам соцслужбы приходится сталкиваться во время пандемии коронавирусной инфекции?



- Конечно, в разные периоды это были разные трудности. Сначала к этому было очень тяжело привыкнуть. Естественно, все растерялись, особенно граждане старшего поколения, они больше чем кто-либо нуждались в нашей помощи. Мы открыли телефон горячей линии, доставляли им продукты, медикаменты, просто помогали всем, чем могли. Потом люди уже привыкали, к тому, что происходит, потребности тоже менялись. Формировались новые выплаты и в сфере труда и занятости, и в сфере социальных выплат. То есть, работа не прекращалась ни на час. В отличие от других наша сфера не уходила на дистанционку. Единственное, что нам пришлось ряд учреждений перевести в закрытый режим. Пожалуй, это было самое сложное, потому что наши дома-интернаты и люди, которые в них проживают, в течение года находились оторванными от всего мира и от общей жизни. И в первую очередь это было тяжело не только организационно, но больше даже психологически. Люди не могли видеться со своими родственниками. Конечно, мы пытались дать им возможность пообщаться по видеосвязи, по телефону, но это совсем другое качество общения, тем более что у нас проживают достаточно молодые люди с ограниченными возможностями, им тоже хотелось выйти. И вот сейчас наступил тот момент, когда мы постепенно, очень аккуратно, с соблюдением всех необходимых требований начинаем выходить из этих закрытых смен. Но мы все равно волнуемся, потому что самое главное это безопасность наших проживающих и здоровье нашего персонала. А вообще работа соцзащиты это работа каждый день, как сказал президент в своем Послании, 24 на 7.



Мы постепенно выходим из режима ограничений. Какие изменения предполагаются в сфере соцзащиты?

- Безусловно, перемен будет много. Мы будем использовать тот положительный опыт, который мы накопили за прошлый год. То есть, это разумное сочетание непосредственного общения, принятие граждан и оказание им услуг в очном режиме, с дистанционным. Некоторые услуги можно оказать только в очном режиме, это, например, услуги социального работника. Что касается социальных выплат, то мы постепенно будем формировать базу данных, когда мы можем назначать меры соцподдержки с наименьшим количеством документов. Это, конечно, потребует от нас определенных усилий, потому что это безопасность информационная, личных данных, но в этом направлении мы работаем.



А в целом - мы работаем. Очень много планов. Очень хочется увидеть наших сотрудников, ведь мы, работники департаменты, тоже не могли заходить в закрытые соцучреждения. Поэтому мы сейчас будем активно выезжать в наши учреждения, смотреть, что необходимо поправить, что необходимо сделать, может, что-то обновить, отремонтировать. То есть, это наша обычная работа, которую мы делаем каждый день уже много лет.



Мы поздравляем вас профессиональным праздником. Что бы вы хотели пожелать всем социальным работникам?

- Дорогие коллеги, я с большим удовольствием хочу поздравить вас с нашим профессиональным праздником. Мы традиционно 8 июня всегда собирались большим коллективом, вручали награды, поздравляли. Сейчас формат поменялся, но праздник остается праздником. Вы действительно профессионалы. Мои особые слова благодарности ветеранам сферы. В нашей сфере работают династии, люди трудятся не одно десятилетие. Поэтом всем, кто работает в социальной службе, а их почти пять тысяч человек, хочется пожелать удачи, здоровья, здоровья вашим близким, хорошего настроения.





Всеволод Трифонов



