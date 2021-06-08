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12:58, 8 июня 2021 года В Орле работает «Добровоз» Служба автопомощи маломобильным гражданам начала работать с 1 июня.





В Орле появилась служба автопомщи маломобильным гражданам. Организаторы - волонтерское сообщество «Добровоз», которое недавно получило специализированный автомобиль, оборудованный для перевозки маломобильных граждан. Воспользоваться автомобилем могут взрослые и дети инвалиды-колясочники. Услуга предоставляется на безвозмездной основе, в любой день недели.



Для того чтобы получить помощь в передвижении, необходимо минимум за сутки до запланированной поездки позвонить по телефону 48-07-33 или написать в официальное сообщество «Добровоз» в социальной сети «ВКонтакте», указав адреса и время. Приём звонков осуществляется с понедельника по пятницу в период с 9 до 15 часов.



Приоритетными являются поездки в медицинские организации, государственные учреждения, учебные заведения, организации, оказывающие реабилитационные услуги, железнодорожный и автовокзал, аптеки, ортопедические магазины, оптики и т.д, сообщает информационный портал Орловской области.





Анастасия Дорохова



