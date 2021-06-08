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12:59, 8 июня 2021 года Орловским аграриям помогут растить сою и рапс На производство этих масличных культур Орловская область получит свыше 81 млн рублей.





На производство этих масличных культур Орловская область получит свыше 81 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Всего на эти цели в 2021 году направят 3,42 млрд рублей. Средства распределят между 40 регионами. Орловской области предусмотрено 81,3 млн рублей.



Конечными получателями поддержки станут предприятия и индивидуальные предприниматели, которые занимаются выращиванием масличных культур и их переработкой.



Ранее на сою и рапс были введены повышенные вывозные пошлины.



Решение стало частью комплекса мер по снижению цен на продовольствие, разработанного Правительством по поручению Президента России. В рамках этой работы были скорректированы экспортные пошлины ещё на ряд сельхозтоваров, созданы инструменты поддержки мукомолов и хлебопёков, производителей сахара и подсолнечного масла, заключены соглашения о стабилизации цен на продукты.



Новое распоряжение поддержит представителей отрасли в условиях сохраняющихся экспортных ограничений, поможет им нарастить объёмы производства, сообщает информационный портал Орловской области.







Анастасия Дорохова



