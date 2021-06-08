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13:09, 8 июня 2021 года

Орловским выпускникам «Школы фермера» вручили дипломы

«Школа фермера» — это общероссийский образовательный проект, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства РФ, регионов, агровузов, крупного бизнеса и фермеров для подготовки профессиональных кадров в сфере АПК.


В Орле «Школу фермера» окончили 25 человек. Они учились по программе профессиональной переподготовки «Фермер-технолог производства и переработки продукции животноводства». Теперь они могут подать заявку на грант департамента сельского хозяйства области для развития своего дела. При этом трое орловцев уже получили гранты на реализацию своих проектов. В направлении «козоводство» - Алексей Извеков из Орловского района, в направлении «овцеводство» - Елена Козелкова из Новосильского района, в направлении «сыроделие» - Светлана Блазнина из Мценского района. Накануне губернатор Андрей Клычков вручил орловским выпускникам «Школы фермера» дипломы.

Алексей Извеков, выпускник «Школы фермера», обладатель гранта: «Именно образование, которое нам дал этот проект, дало возможность понимания перспектив, возможностей расширить свое хозяйство, понимание рынков сбыта. Это многогранный подход к вопросу».



Татьяна Напольских
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