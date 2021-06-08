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13:15, 8 июня 2021 года Депутат Госдумы помогла с водоснабжением Урицкого района Ольга Пилипенко обратила внимание на проблемы двух населенных пунктов.





Как написала Ольга Пилипенко на своей странице в социальных сетях, к ней обратилась глава администрации Луначарского сельского поселения Валентина Филонова с вопросом ремонта артезианской скважины, обеспечивающей водой поселок Колос и деревню Ледно.



После депутатского запроса в администрацию Урицкого района утечку воды удалось устранить. Были проведены необходимые работы по техническому обслуживанию водонапорной башни, заменены неисправная часть электронасосного агрегата и датчик давления частотного преобразователя. Во время ремонта жителям ежедневно привозили воду.





Анастасия Дорохова



