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15:35, 8 июня 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Не выставочные образцы, а работающие программы. В Орле прошла межрегиональная конференция при участии Минцифры.



- По первому зову. Сегодня соцработники встречают профессиональный праздник. Многие - со своими подопечными.



- Проверить свои возможности и командный дух. После годичного перерыва «Тропа героя» приняла первых покорителей.



- 25 выпускников «Школы фермера» могут претендовать на гранты.



- Музыка поэзии. В Спасском-Лутовиново звучали стихи современной поэтессы Веры Полозковой.



- Дорога - в военное прошлое. В Орле сделал остановку «Поезд Победы».



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