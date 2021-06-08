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15:39, 8 июня 2021 года Орловская «Тропа героев» вновь принимает желающих проверить себя Пережив карантинный 2020-й, спортивный проект вновь состоялся в живом формате. За время перерыва «Тропа героев» засветилась на всероссийском уровне, став финалистом конкурса «Ты в игре!». С теми, кто решил испытать себя и пройти по «тропе», пообщалась корреспондент ГТРК «Орёл» Анастасия Дорохова.





Состоялись первые после долгого перерыва соревнования на «Тропе героев». В минувшие выходные попробовать себя решили порядка 250 сильных и смелых. Как отметили организаторы, на дистанции стало больше воды и грязи. Кстати, Залегощенский парк скоро станет местом не только для «Тропы героев».



Сергей Почтарёв, автор проекта «Тропа героев»: «У нас уже на этот год запланированы ряд мероприятий совместно с правительством области. Это туристический слет, возможно, мы сюда перенесем часть ряда мероприятий».

Универсальность проекта – в его участниках. В командном забеге нашлись, к примеру, работники детского сада №79. Обещали, что через пару лет вернутся на «тропу» уже с воспитанниками.



Наталья Тимонина, инструктор по физической культуре детского сада №79 г.Орла: «Мы участвуем в веселых стартах, дошкольники сдают ГТО, наши дети выходят на различные мероприятия вместе с родителями, проходящие в нашем городе. У нас очень активные родители вместе с детьми».

«Тропа героев» с первого раза принимает не всех. Чем дальше по дистанции, тем становилось сложнее. Но своё имя проект получил не случайно. Задача – научить каждого преодолевать страхи и сомнения, стать героем для самого себя. И у многих участников это получалось.



Самым зрелищным забегом стало командное соревнование. Здесь обязательный «Эльбрус» должны были преодолеть все участники. Иначе время не будет учтено в итоговом рейтинге.



Памятные медали получили все участники забега, а дополнительные подарки - обладатели призовых мест.



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Анастасия Дорохова



