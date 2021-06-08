В Орле будут судить подозреваемого в убийстве матери и бабушки

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15:41, 8 июня 2021 года
В Орле будут судить подозреваемого в убийстве матери и бабушкиКроме того, молодой человек обвиняется в краже имущества.
Следствием установлено, что в сентябре 2020 года в ночное время 17-летний молодой человек поссорившись со своими родными – матерью и бабушкой, нанес им топором множественные удары в область головы и шеи. От полученных ран женщины скончались. После совершенного преступления обвиняемый вышел из квартиры, проник в близлежащий продуктовый магазин, где тайно похитил с торговых стеллажей имущество на сумму около 400 рублей.
Как сообщает следком, обвиняемый полностью признал свою вину в совершенных преступлениях,
Обвинительное заключение, утвержденное прокуратурой, направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото СУ СК РФ по Орловской области
Орловское Информбюро