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15:41, 8 июня 2021 года В Орле будут судить подозреваемого в убийстве матери и бабушки Кроме того, молодой человек обвиняется в краже имущества.





Следствием установлено, что в сентябре 2020 года в ночное время 17-летний молодой человек поссорившись со своими родными – матерью и бабушкой, нанес им топором множественные удары в область головы и шеи. От полученных ран женщины скончались. После совершенного преступления обвиняемый вышел из квартиры, проник в близлежащий продуктовый магазин, где тайно похитил с торговых стеллажей имущество на сумму около 400 рублей.



Как сообщает следком, обвиняемый полностью признал свою вину в совершенных преступлениях,



Обвинительное заключение, утвержденное прокуратурой, направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото СУ СК РФ по Орловской области





Орловское Информбюро



