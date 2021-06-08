Орловца подозревают в обогащении за счет казенного имущества

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16:07, 8 июня 2021 года
Орловца подозревают в обогащении за счет казенного имуществаВ отношении бывшего инспектора вневедомственной охраны возбуждено уголовное дело о краже автомобильных шин.
В краже 28 автомобильных шин обвиняется бывший инспектор отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии.
По версии следствия в апреле 2021 года он, являясь материально-ответственным лицом, присвоил себе имущество стоимостью 65 840 рублей.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Орловское Информбюро