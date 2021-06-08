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16:07, 8 июня 2021 года Орловца подозревают в обогащении за счет казенного имущества В отношении бывшего инспектора вневедомственной охраны возбуждено уголовное дело о краже автомобильных шин.





В краже 28 автомобильных шин обвиняется бывший инспектор отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии.



По версии следствия в апреле 2021 года он, являясь материально-ответственным лицом, присвоил себе имущество стоимостью 65 840 рублей.



В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.





Орловское Информбюро



