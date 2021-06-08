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16:22, 8 июня 2021 года В Орле полиция нашла «закладку» Полицейские обнаружили и изъяли синтетический наркотик, который гражданин поместил в тайник для последующего сбыта.





Полиция установила, что 26-летний житель Свердловского района Орловской области поместил в тайник сверток с веществом, предположительно, наркотическим, для последующего бесконтактного сбыта.



Полицейские обнаружили закладку, изъяли пакетик и направили его на исследование в ЭКЦ регионального УМВД. Анализ показал, что в тайник был помещен синтетический наркотик массой 0,47 грамма.



В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый задержан. Ведется следствие. Полицейские проверяют фигуранта на причастность к другим аналогичным деяниям, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро



