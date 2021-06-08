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16:48, 8 июня 2021 года

Съехавший с площади Жукова цирк считает оставшийся мусор частной собственностью

Накануне состоянием площади возмутился градоначальник Юрий Парахин.


Цирк «Триумф» съехал с площади Маршала Жукова по решению Арбитражного суда Орловской области. Демонтировав свои сооружения, цирк оставил после себя груды строительного мусора и выбоины в асфальте.
Как отмечает пресс-служба мэрии Орла, стихийную свалку ликвидировать не торопятся, запрещая при этом прикасаться городским коммунальным службам к «частной собственности».

Накануне, 7 июня, мэр Орла Юрий Парахин посетил место расположения циркового шатра.

«В глаза бросается не только мусор, но и то, в каком состоянии находится сама территория. Это не была временная арена — она стояла на вполне капитальном основании с металлическими закладными. Столбы бетонировали прямо в землю. Не уверен, что порча нашей собственности, муниципальной земли, учитывалась в договорных отношениях», — прокомментировал ситуацию Юрий Парахин.

Управление коммунальным хозяйством направит в адрес владельца цирка требование о восстановлении асфальта.

«Хотелось бы закрыть эту тему как можно скорее и без лишних проволочек, но, к сожалению, владелец цирка навязывает свои правила. И до следующей среды нужно убрать мусор. Даже если для этого нам придётся попросить о помощи судебных приставов», — добавил Юрий Парахин.

Фото пресс-службы городской администрации


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