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16:56, 8 июня 2021 года

Орловцы вспомнили об украденных с Александровского моста именных плитках

Тему подняли пользователи аккаунтов губернатора Андрея Клычкова.


Некоторые именные бронзовые таблички, вмонтированные в тротуарную плитку Александровского моста, были украдены еще в прошлом году.
Из 12 табличек осталось 7. Нанесенный ущерб в управлении коммунального хозяйства оценили в пределах 40 тысяч рублей.

Уголовное дело о краже было возбуждено 22 июля 2020 года. Тогда был задержан житель Свердловского района 1988 года рождения. Полиции он пояснил, что похитил данные таблички, чтобы в последующем сдать их на металлолом.

Как сообщил сегодня и.о. начальника УКХ г. Орла Артём Москвичеков, виновный в правонарушении объявлен в розыск, в связи с чем рассмотрение дела приостановлено. Также Москвичеков сообщил, что «плитки в количестве 5 штук изъяты и приобщены к делу. Однако установить их в данный момент на прежнее место невозможно: сегодня плитки являются вещественными доказательствами».

Бронзовые именные таблички размером 20 на 20 сантиметров были установлены на тротуаре моста в благодарность тем, кто оказал помощь при его ремонте.

Кстати, это не первая попытка похищения бронзовых табличек - в 2016 году плитку также пытались украсть, но тогда ее вернули на привычное место.


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Похититель бронзовых табличек собирался их сдать как металлолом



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