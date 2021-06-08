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16:56, 8 июня 2021 года Орловцы вспомнили об украденных с Александровского моста именных плитках Тему подняли пользователи аккаунтов губернатора Андрея Клычкова.





Некоторые именные бронзовые таблички, вмонтированные в тротуарную плитку Александровского моста, были украдены еще в прошлом году.

Из 12 табличек осталось 7. Нанесенный ущерб в управлении коммунального хозяйства оценили в пределах 40 тысяч рублей.



Уголовное дело о краже было возбуждено 22 июля 2020 года. Тогда был задержан житель Свердловского района 1988 года рождения. Полиции он пояснил, что похитил данные таблички, чтобы в последующем сдать их на металлолом.



Как сообщил сегодня и.о. начальника УКХ г. Орла Артём Москвичеков, виновный в правонарушении объявлен в розыск, в связи с чем рассмотрение дела приостановлено. Также Москвичеков сообщил, что «плитки в количестве 5 штук изъяты и приобщены к делу. Однако установить их в данный момент на прежнее место невозможно: сегодня плитки являются вещественными доказательствами».



Бронзовые именные таблички размером 20 на 20 сантиметров были установлены на тротуаре моста в благодарность тем, кто оказал помощь при его ремонте.



Кстати, это не первая попытка похищения бронзовых табличек - в 2016 году плитку также пытались украсть, но тогда ее вернули на привычное место.





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Похититель бронзовых табличек собирался их сдать как металлолом





Орловское Информбюро



