Главная » Новости



17:55, 8 июня 2021 года «На счастье или на беду…». В дворике орловского театра воссоздали атмосферу 60-х годов прошлого столетия Театр «Свободное пространство» продолжил цикл уличных спектаклей. Корреспондент ГТРК «Орёл». Эва Стасюлевич побывала на предпремьерном показе.





Каких только событий и историй не случалось в домах с коммуналками. Собственно, они происходят и сегодня, но тогда все жили на виду друг у друга, вникали во всё, что происходит в жизни дома, а беды и радости охотнее делили пополам. Это уже вторая попытка автора пьесы Светланы Коноваловой, рассказать историю из серии «А у нас во дворе», только теперь из 60-х годов прошлого века. Каких только событий и историй не случалось в домах с коммуналками. Собственно, они происходят и сегодня, но тогда все жили на виду друг у друга, вникали во всё, что происходит в жизни дома, а беды и радости охотнее делили пополам. Это уже вторая попытка автора пьесы Светланы Коноваловой, рассказать историю из серии «А у нас во дворе», только теперь из 60-х годов прошлого века. Светлана Коновалова, автор пьесы: «Тот флёр, которым было окутано то время, наверное, это зарождение всего, что мы получили позже. Это и мода, которая стала развиваться, это и музыка, которая появилась. И люди стали другими, наверное, лучше, чем мы сейчас». Спектакль, действительно, о наших мамах, папах, бабушках и дедушках. Уж они точно помнят, что такое коммунальные квартиры, и время, когда новости, приносил не почтальон, а соседские бабушки. Денег не хватало, но зато в избытке были добрососедские отношения, умение поддержать, вмешаться, когда нужно, помочь и просто пожелать друг другу добра. Сергей Пузырёв, режиссер-постановщик: «Сюжеты, которые происходят, они в каждом поколении повторяются, просто каждое поколение по-разному их проходят. Поэтому увидеть, как люди старшего поколения переживали любови, страдания, предательства, какие-то радостные моменты, мне кажется, может быть интересно». Интересно и сценическое решение спектакля. Артисты обыграли внутренний дворик театра. Белье на верёвках, вечная надпись на стене «Сашка+Катя», дети, играющие в классики, обязательный к починке мотоцикл и пара философски выпивающих грузчиков. Молодые актеры, не заставшие эту эпоху, очень старались проникнуться атмосферой. Дети очень органично вписались в постановку, потому что какой двор без классиков, скакалок и малышни. Начинается спектакль с того, что во двор приходит незнакомец и вспоминает о своей жизни здесь. А вот кто он, зачем пришёл, и какая история потрясла всех соседей дома, вы узнаете, посмотрев спектакль. Первую часть проекта «А у нас во дворе…» показали в прошлом году 5 августа. Спектакль был посвящён событиям 9 мая 1945 года.



Читайте также: В Орле репетируют премьеру





Эва Стасюлевич



