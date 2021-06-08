В Орле прошла межрегиональная конференция, посвящённая цифровизации госуслуг

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18:08, 8 июня 2021 года
В Орле прошла межрегиональная конференция, посвящённая цифровизации госуслугКонференция «Цифровая трансформация государственных услуг. Импортонезависимые решения. Реальный опыт» состоялась при участии Министерства цифрового развития.
В Орле прошла конференция «Цифровая трансформация государственных услуг. Импортонезависимые решения. Реальный опыт». Там были представлены достижений российской IT-индустрии, многие из которых уже реализуются на территории Орловской области.
Вадим Соколов первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Для нас это крайне важно, и мы благодарим организаторов, что они выбрали именно Орловскую область для проведения такого весьма значимого кворума, потому что эти информационные системы применяются уже сегодня у нас, в частности, в работе многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг, которые действуют на территории регионы и очень востребованы жителями».
Всеволод Трифонов