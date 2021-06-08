В Орле почистили Оку

Пока погода не благоволит купальщикам, есть возможность очистить водоёмы от мусора.

В минувшую субботу в Орле почистили Оку. В экологической акции принял участие орловский клуб подводного плавания «Диво». Активисты-подводники в преддверии купального сезона исследуют дно водоёмов уже на протяжении 15 лет. В минувшую субботу добровольцы сделали чище и безопаснее дно Оки в районе Центрального городского пляжа.

Александр Филатов, заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Они обладают профессиональным оборудованием, навыками, что позволяет убирать акваторию водоёмов. Они уже чистили озеро Светлая Жизнь, река Орлик в районе подвесного моста».

Уже не первый год участие в экологической акции принимают воспитанники центра «Десантник» и дайверы из Железногорска. Подводные охотники говорят: на дне рек Орловщины чего только не находили – кроме уже привычных отсыревших бревен, кусков металла, пластиковых бутылок, автомобильных покрышек, были и пистолет, и самогонные аппараты. За несколько часов работы в этот раз дайверы подняли на сушу около 5 кубометров мусора. Самой необычной находкой стал велосипед.