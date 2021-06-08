Главная » Новости



21:20, 8 июня 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Молодого орловца будут судить за убийство мамы и бабушки.

- «Сокровища» реки. Что скрывается в мутных водах?

- Орловские соцработники отмечают профессиональный праздник.

- В Орле прошла межрегиональная конференция, посвящённая цифровизации госуслуг.

- Орловцы проверили себя на «Тропе героев».

СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл



