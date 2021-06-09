Получателям страховой пенсии по старости по достижении 80 лет положено повышение фиксированной выплаты

Информация отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области.

Пенсионеры возраста 80+ автоматически получают право на повышенную фиксированную выплату, которая в текущем году увеличивает размер страховой пенсии по старости на 6044 руб. 48 коп. Надбавка равна 100% общеустановленного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Всю работу ПФР проводит без заявления гражданина.



В соответствии с действующим законодательством, если гражданин уже получает другой вид пенсии, он может перейти на страховую пенсию по старости с учетом повышенной фиксированной выплаты, если такой вариант окажется для него более выгодным. Правда, в этом случае требуется личное письменное заявление получателя.