Главная » Новости



7:25, 9 июня 2021 года День России орловские баскетболисты отметят турниром на открытом воздухе Сыграют только мужчины.





12 июня в Орле состоится региональный этап любительской лиги. К участию допускаются мужские команды. Возраст игроков – не моложе 18 лет. В составе команды: 5 спортсменов и 1 представитель. Игры пройдут на площадке у Ледовой арены в микрорайоне «Заеченский» с 10:00 до 12:00.



Победители турнира получат право представить регион на всероссийском этапе любительской лиги баскетбола.





Анастасия Дорохова



