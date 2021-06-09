За год в Семейную приемную обратилось 350 орловских семей

Тех, кто нуждается в постоянной помощи, специалисты приёмной берут на социальное сопровождение.

В настоящее время специалисты Семейной приёмной регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) ведут свою работу на базе нового семейного многофункционального центра города Орла по адресу улица Лескова, дом 22 .

Семейная приёмная выполняет функцию по оказанию информационно-консультативной помощи семьям с детьми-инвалидами и инвалидами старше 18 лет, а также являются их представителями в различных жизненных сферах: образование, социальная защита, оформление инвалидности, санаторно-курортное лечение, здравоохранение и паллиативная помощь, обеспечение средствами технической реабилитации.

Для того чтобы получить помощь специалистов необходимо оставить обращение по телефону горячей линии: 8-800-250-42-43.

Специалисты Семейной приёмной ВОРДИ принимают граждан со вторника по пятницу в период с 8 до 13 часов. Также обратиться можно непосредственно в отделение семейного МФЦ с понедельника по пятницу в период с 9 до 17 часов.