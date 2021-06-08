вторник 8.06.2021 21:43:13 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

20:22, 8 июня 2021 года

Жители Орловской области могут выбрать лучшие стихи о войне

Онлайн-голосование за лучшие стихотворения о войне запустил Музей Победы.


На сайте культурной площадки размещено более 500 поэтических произведений, которые были присланы на IV Всероссийский конкурс «Поэзия Победы». В этом году конкурс приурочили к 80-летию начала Великой Отечественной войны.
 
Участниками творческого состязания, организованного Музеем Победы, стали молодые поэты из Орловской области. Свои стихи авторы посвятили Великой Победе, мужеству и великодушию героев, чувствам и переживаниям людей в годы войны, благодарной памяти потомков. Например, 18-летняя жительница Орловской области Алиса Жутаева написала такие строки:
 
Моей прабабушке Марии Алексеевне посвящается…

Я о прабабушкиной расскажу семье –
И это будет моя правда о войне.

Жила-была семья: родители, два брата,
Две младшие сестры, всегда вдвоём
В квартире чистой, скромной, правда, не богатой,
Все были счастливы, пока не грянул гром.

Брат старший Лёня, посмотрите: рядом
На пожелтевшем фото с юною женой.
Ушёл на фронт, был в небе сбит под Сталинградом,
Оставив Любушку свою вдовой.

Второй брат Петя так любил футбол:
Забившего последний в жизни гол…
Его призвали в сорок третьем, в мае,
Он без вести пропал, могила где - не знаем…

Жить было холодно, болел весь город,
Смерть сеял всюду беспощадный голод.
От тифа умирает младшая сестрёнка,
И на отца приносят похоронку.

Мать поседела, пережив такое.
К концу войны в семье осталось только двое…

Пускай не повториться на планете
Война, и будет мир на белом свете!
Мы победили в сорок пятом!
Какой ценой, вы знаете, ребята…
 
До 20 июня любой желающий может поддержать молодые таланты и проголосовать за понравившиеся произведения. Победителям онлайн-голосования будет вручен «Приз зрительских симпатий».
 
Итоги конкурса подведут накануне Дня памяти и скорби, 21 июня, на официальном сайте Музея Победы. Сейчас работы участников оценивает профессиональное жюри во главе с советским и российским поэтом-песенником Александром Шагановым. Победители и призеры будут определены по трем возрастным категориям: 11-13, 14-17 и 18-25 лет.

Фото: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»



Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.