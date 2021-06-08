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20:22, 8 июня 2021 года Жители Орловской области могут выбрать лучшие стихи о войне Онлайн-голосование за лучшие стихотворения о войне запустил Музей Победы.





На сайте культурной площадки размещено более 500 поэтических произведений, которые были присланы на IV Всероссийский конкурс «Поэзия Победы». В этом году конкурс приурочили к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Участниками творческого состязания, организованного Музеем Победы, стали молодые поэты из Орловской области. Свои стихи авторы посвятили Великой Победе, мужеству и великодушию героев, чувствам и переживаниям людей в годы войны, благодарной памяти потомков. Например, 18-летняя жительница Орловской области Алиса Жутаева написала такие строки: Моей прабабушке Марии Алексеевне посвящается…

Я о прабабушкиной расскажу семье – И это будет моя правда о войне.

Жила-была семья: родители, два брата, Две младшие сестры, всегда вдвоём В квартире чистой, скромной, правда, не богатой, Все были счастливы, пока не грянул гром.

Брат старший Лёня, посмотрите: рядом На пожелтевшем фото с юною женой. Ушёл на фронт, был в небе сбит под Сталинградом, Оставив Любушку свою вдовой.

Второй брат Петя так любил футбол: Забившего последний в жизни гол… Его призвали в сорок третьем, в мае, Он без вести пропал, могила где - не знаем…

Жить было холодно, болел весь город, Смерть сеял всюду беспощадный голод. От тифа умирает младшая сестрёнка, И на отца приносят похоронку.

Мать поседела, пережив такое. К концу войны в семье осталось только двое…

Пускай не повториться на планете Война, и будет мир на белом свете! Мы победили в сорок пятом! Какой ценой, вы знаете, ребята… До 20 июня любой желающий может поддержать молодые таланты и проголосовать за понравившиеся произведения. Победителям онлайн-голосования будет вручен «Приз зрительских симпатий». 21 июня, на советским и российским поэтом-песенником Александром Шагановым. Победители и призеры будут определены по трем возрастным категориям: 11-13, 14-17 и 18-25 лет.



Фото: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» Итоги конкурса подведут накануне Дня памяти и скорби,, на официальном сайте Музея Победы. Сейчас работы участников оценивает профессиональное жюри во главе с. Победители и призеры будут определены по трем возрастным категориям: 11-13, 14-17 и 18-25 лет.Фото: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»





Орловское Информбюро



