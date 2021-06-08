Жители Орловской области могут выбрать лучшие стихи о войне

|Главная » Новости
20:22, 8 июня 2021 года
Жители Орловской области могут выбрать лучшие стихи о войнеОнлайн-голосование за лучшие стихотворения о войне запустил Музей Победы.
На сайте
культурной площадки размещено более 500 поэтических произведений, которые были присланы на IV Всероссийский конкурс «Поэзия Победы». В этом году конкурс приурочили к 80-летию начала Великой Отечественной войны.
Участниками творческого состязания, организованного Музеем Победы, стали молодые поэты из Орловской области. Свои стихи авторы посвятили Великой Победе, мужеству и великодушию героев, чувствам и переживаниям людей в годы войны, благодарной памяти потомков. Например, 18-летняя жительница Орловской области Алиса Жутаева написала такие строки:
Моей прабабушке Марии Алексеевне посвящается…
Я о прабабушкиной расскажу семье –
И это будет моя правда о войне.
Жила-была семья: родители, два брата,
Две младшие сестры, всегда вдвоём
В квартире чистой, скромной, правда, не богатой,
Все были счастливы, пока не грянул гром.
Брат старший Лёня, посмотрите: рядом
На пожелтевшем фото с юною женой.
Ушёл на фронт, был в небе сбит под Сталинградом,
Оставив Любушку свою вдовой.
Второй брат Петя так любил футбол:
Забившего последний в жизни гол…
Его призвали в сорок третьем, в мае,
Он без вести пропал, могила где - не знаем…
Жить было холодно, болел весь город,
Смерть сеял всюду беспощадный голод.
От тифа умирает младшая сестрёнка,
И на отца приносят похоронку.
Мать поседела, пережив такое.
К концу войны в семье осталось только двое…
Пускай не повториться на планете
Война, и будет мир на белом свете!
Мы победили в сорок пятом!
Какой ценой, вы знаете, ребята…
До 20 июня любой желающий может поддержать молодые таланты и проголосовать за понравившиеся произведения. Победителям онлайн-голосования будет вручен «Приз зрительских симпатий».
Итоги конкурса подведут накануне Дня памяти и скорби, 21 июня
, на официальном сайте
Музея Победы. Сейчас работы участников оценивает профессиональное жюри во главе с советским и российским поэтом-песенником Александром Шагановым
. Победители и призеры будут определены по трем возрастным категориям: 11-13, 14-17 и 18-25 лет.
Фото: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»
Орловское Информбюро