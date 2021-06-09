среда 9.06.2021 11:50:11 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

10:29, 9 июня 2021 года

В Орле спасены собака и птенец

На помощь животным выезжали орловские спасатели


Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, накануне днем на телефон 112 поступило сообщение от жительницы города Орла, проживающей на ул. Родзевича-Белевича, о том, что из своего окна она видит в недостроенном доме на 4 этаже собаку, которой необходима помощь, она не может выбраться на улицу.

На место выехали сотрудники техногенной группы областной поисково-спасательной службы со спасателем-кинологом. «Голубоглазая дворняга», как ласково назвали её спасатели, просто заблудилась, и сотрудники ПСС быстро вывели её на улицу.

Второй выезд был на набережную Дубровинского, где со слов заявителя на дереве птица в чём-то запуталась и не может освободиться. По прибытию спасатели обнаружили птенца, зацепившегося лапой об леску. Спасатели оказали птице помощь и отпустили.

За сутки орловские пожарные и спасатели выезжали 16 раз: тушение пожаров, изъятие взрывоопасных предметов, помощь населению и животным.

Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области


Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.