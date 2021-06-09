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10:29, 9 июня 2021 года В Орле спасены собака и птенец На помощь животным выезжали орловские спасатели





Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, накануне днем на телефон 112 поступило сообщение от жительницы города Орла, проживающей на ул. Родзевича-Белевича, о том, что из своего окна она видит в недостроенном доме на 4 этаже собаку, которой необходима помощь, она не может выбраться на улицу.



На место выехали сотрудники техногенной группы областной поисково-спасательной службы со спасателем-кинологом. «Голубоглазая дворняга», как ласково назвали её спасатели, просто заблудилась, и сотрудники ПСС быстро вывели её на улицу.



Второй выезд был на набережную Дубровинского, где со слов заявителя на дереве птица в чём-то запуталась и не может освободиться. По прибытию спасатели обнаружили птенца, зацепившегося лапой об леску. Спасатели оказали птице помощь и отпустили.



За сутки орловские пожарные и спасатели выезжали 16 раз: тушение пожаров, изъятие взрывоопасных предметов, помощь населению и животным.



Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области





Орловское Информбюро



