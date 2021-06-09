Главная » Новости



10:32, 9 июня 2021 года В Ливнах 20-летний водитель инициировал ДТП Авария произошла 8 июня в 10 часов утра.





Водитель 2001 г.р., управлял автомобилем ВАЗ 21144, при движении наехал на бордюрный камень и вылетел на встречную полосу, по которой в этот момент двигался автомобиль «Тойота Рав 4». В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗа получил телесные повреждения.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 19ДТП, среди которых 3ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы (среди них 1 несовершеннолетний).



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Орловское Информбюро



