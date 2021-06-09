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10:37, 9 июня 2021 года Под Орлом в аварию попал юный мотоциклист ДТП произошло 8 июня в 14:30 у автодороги Змиевка – Никольское.





16-летний мотоциклист не справился с управлением, слетел с дороги и опрокинулся. Юный водитель получил травмы.



Как сообщили в региональном УГИБДД, водительского удостоверения у молодого человека не было, как и регистрационных знаков на мотоцикле.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 19ДТП, среди которых 3ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы (среди них 1 несовершеннолетний).





Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Орловское Информбюро



