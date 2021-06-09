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10:50, 9 июня 2021 года В Орле на Московском шоссе «Хёндэ» протаранил «Фольксваген» ДТП произошло 8 июня в 12:30.





Водитель автомобиля «Хёнде» не уступил дорогу «Фольксвагену». Оба двигались в одном направлении. Судя по фото, предоставленному пресс-службой УГИБДД, водитель «Хёндэ», двигавшийся в правом ряду, совершал манёвр перестроения, не глядя в боковое зеркало.



В результате ДТП водитель транспортного средства Фольксваген (девушка 1994 г.р.) получила телесные повреждения. Госпитализация не потребовалась.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 19ДТП, среди которых 3ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы (среди них 1 несовершеннолетний).



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Орловское Информбюро



