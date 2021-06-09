В Орловской области 43 новых случая коронавирусной инфекции

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11:16, 9 июня 2021 года
В Орловской области 43 новых случая коронавирусной инфекцииВ России опубликовали данные по заболеваемости за минувшие сутки.
По оперативным данным портала Стопкоронавирус.рф, на 9 июня в Орловской области выявлено 43 новых случая коронавирусной инфекции. Выздоровело 40 человек. Зарегистрировано три летальных исхода. На лечении в данный момент остаются 1 116 человек.
С начала пандемии в регионе COVID-19 были инфицированы 36 065 человек, выздоровели 34 266 человек. 683 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.
Орловское Информбюро