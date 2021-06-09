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11:37, 9 июня 2021 года

Для устранения недоделок подрядчик возвращался в военно-исторический музей Орла несколько раз

В течение трех месяцев корреспондент ГТРК «Орёл» Антон Киселев следил за развитием ситуации.


Ремонт здания военно-исторического музея за 4 миллиона 700 тысяч рублей начался ровно год назад. Заказчик - Орловский краеведческий музей - смог сэкономить больше 550 тысяч ещё до заключения контракта с подрядчиком. Цена снизилась во время аукциона, в котором победила компания из Липецкой области. Список работ был разнообразным.

Дмитрий Моисеев, директор Орловского краеведческого музея: «Возвращение к историческому цвету здания, которое было на момент открытия его в 1983 году. Были проведены большие работы внутри - ремонт помещений. Мы поменяли кровлю над диорамой «Гражданская война», которая уже выработала свой ресурс. Большая работа была проведена по благоустройству прилегающей территории. Отремонтирован забор».

Срок завершения работ по контракту - 28 октября 2020 года. Заведующий музеем Сергей Широков утверждает, что строители в него не уложились.

К качеству работ, проводившихся внутри музея, у заведующего претензий нет. В отличие от уличных. И чтобы с ним согласиться, не обязательно быть мастером-плиточником. Заказчик считает, что ситуация не критична.

Дмитрий Моисеев, директор Орловского краеведческого музея: «Все проблемы известны: небольшой ремонт фасада, плитка, которая тоже требует определённого ремонта. Есть места, связанные с подоконниками. Много мелких деталей».

Заказчик утверждает, что направил подрядчику претензию. А последний обещал всё устранить до 9 мая.

Александр Ерохин, руководитель подрядной организации: «Все работы по замечаниям устраняем в рамках гарантийных обязательств. Противоаварийные - за свой счёт. Бригада на месте. Все недочёты будут устранены в ближайшее время».

Спустя несколько дней строители действительно появились на объекте. Правда, нашей съёмочной группе застать за работой удалось только одного.

Сергей Широков, заведующий Орловским военно-историческим музеем: «Моё глубокое убеждение - надо сразу делать всё нормально. Потому что недостатки качественно устранить редко когда получается. Так и останутся те огрехи, которые есть».

К концу мая подрядчик всё же устранил недоработки, только не все. Согласно контракту, гарантия на ремонт - пять лет.


Антон Киселёв
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