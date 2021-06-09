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11:50, 9 июня 2021 года

В Орле завершается ремонт общежития института культуры

В корпусах, где проживают около 500 человек, давно требовалось заменить окна, проводку и обновить кровлю. Провести реконструкцию удалось благодаря финансированию Министерства культуры.


Потопы во время дождя, постоянные сквозняки и искрящаяся проводка. Это лишь небольшой список коммунальных проблем, которые из года в год не давали покоя студентам и преподавателям в общежитии института культуры.

Николай Паршиков, ректор Орловского государственного института культуры: «Ребята жаловались и абсолютно справедливо. Писали письма и в прокуратуру, и в министерство».

Оба здания восьмидесятых годов постройки ни разу капитально не ремонтировали. Этой весной начались долгожданные обновления.

Екатерина Ступина, начальник отдела капитального строительства Орловского государственного института культуры: «Отремонтированы балконы, на них установлены новые ограждения. Согласно предписаниям пожарных органов установлены эвакуационные пожарные лестницы и люки. Отремонтирована отмостка по всему периметру здания, завершаются работы по ремонту фасада».

Вместо прогнивших деревянных - новые пластиковые окна. На завершающем этапе работы по замене электропроводки.

Средства на ремонт выделили из федерального бюджета. В ходе первого этапа уже освоили порядка 80 миллионов рублей.

Николай Паршиков, ректор Орловского государственного института культуры: «Мы хотели бы тоже внутри все привести в порядок, душевые переделать. На следующий год на общежитие мы 20 миллионов уже заявили, и мы их получим».

Завершить первый этап реконструкции планируют к середине июня. В следующем году ещё 30 миллионов рублей направят на ремонт старого учебного корпуса. Там планируют срезать аварийные балконы, заменить отмостку и отремонтировать кровлю.


Юлия Сабельникова
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