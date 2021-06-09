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12:05, 9 июня 2021 года Прокурор Орловской области нашёл нарушения в Богдановском доме-интернате Накануне Владислав Малкин посетил Богдановский дом-интернат для престарелых и инвалидов.





Прокурор Орловской области Владислав Малкин проверил соблюдение действующего законодательства при предоставлении гражданам социальных услуг в Богдановском доме-интернате для престарелых и инвалидов.



Проверка показала, что в учреждении не обеспечено соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства, противопожарных требований, законодательства о профилактике правонарушений, имеют место факты отсутствия необходимых лекарственных средств, некачественного оказания медицинской помощи, проживания в учреждении ранее судимых граждан.



Прокурор области поручил проверить соблюдение требований уголовно-процессуального законодательства в тех случаях, когда происходили те или иные происшествия на территории соцучреждения, о которых сообщалось в правоохранительные органы.



По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) руководства учреждения, а также состоянию ведомственного контроля со стороны учредителя – департамента социальной защиты населения Орловской области.



Ход и результаты проверки прокурор области поставил на контроль, сообщает сайт прокуратуры Орловской области.



Фото пресс-службы прокуратуры Орловской области.





Орловское Информбюро



