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12:10, 9 июня 2021 года

В Орле после вмешательства прокурора прекращено уголовное преследование микропредприятия

Юридическое лицо обвинялось в покушении на мошенничество.


Как сообщает сайт прокуратуры Орловской области, на личный прием к прокурору области Владиславу Малкину обратился представитель ООО «НПО АУРУС». Он высказал свое несогласие с уголовным преследованием.

Юридическое лицо обратилось в налоговый орган с заявлением о возмещении НДС. При этом налоговый орган не согласился с заявленной суммой и посчитал ее завышенной. По указанному факту в январе 2021 г. органами внутренних дел было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество».

После изучения материалов уголовного дела установлено, что вопрос с размером суммы возмещения НДС между налоговым органом и субъектом предпринимательской деятельности должен был быть разрешен в гражданско-правовом порядке.

В результате прокурорского вмешательства следственным органом принято решение о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.


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