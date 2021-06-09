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12:30, 9 июня 2021 года Орловские следователи проверят факты нарушения прав медицинских работников Производство доследственной проверки инициировано после выхода видеосюжета на одном из российских федеральных каналов.





Следственный комитет проверит факты нарушения прав медицинских работников Орловской области, которым не были произведены выплаты по программе «Земский фельдшер». В сюжете, который показали на одном из российских федеральных каналов, рассказывалось, что орловские медики месяцами не могут добиться надбавок за переезд в село. По версии СМИ, фельдшерам службы скорой помощи в Орловской области, которые переехали работать в сельскую местность, департаментом здравоохранения области не осуществлены выплаты, полагающиеся им в рамках национального проекта «Здравоохранение» по программе «Земский фельдшер». Также утверждалось, что сотрудники скорой помощи необоснованно исключены из данной программы должностными лицами органов здравоохранения области, что привело к нарушению их прав и повлекло обращения в судебные органы и прокуратуру. До настоящего времени выплаты не произведены.



В ходе проверки следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов государственной власти, в чью компетенцию входят рассматриваемые вопросы.



В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.



По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.





Орловское Информбюро



