ГТРК «Орёл» примет участие во всероссийском телемарафоне «Широка страна моя родная…»

В рамках всероссийского телемарафона «Широка страна моя родная» корреспонденты ГТРК «Орёл» расскажут об археологической сенсации, имеющей историческое значение как для Орловщины, так и для всей страны в целом, а также о том, почему Орёл называют третьей литературной столицей, и как связаны воедино цыганский алфавит, лучший шахматист среди писателей и первая любовь Жуковского.
Напомним, онлайн марафон стартует в полночь 12 июня
. Его можно будет посмотреть на мультимедийной платформе «СМОТРИМ»
. В течение суток будут транслироваться ролики региональных телерадиокомпаний холдинга ВГТРК. Журналисты, операторы, телеведущие, режиссеры помогут жителям разных регионов увидеть и почувствовать общероссийский, «генетический» код: веру, единство, сохранение традиций.
24-часовой марафон охватит все 8 федеральных округов и соберет воедино более 80 регионов страны. Объединяющим центром Всероссийского телемарафона «Широка страна моя родная…» будет ГТРК «Самара»
.
Прямую трансляцию можно будет смотреть:
- на российской мультимедийной онлайн-платформе "SMOTRIM.RU"
,
- в мобильных версиях (официальные приложения для Android и iOS),
- на всех региональных и окружных каналах ГТРК в регионах,
- а также на сайте ГТРК «Орёл».