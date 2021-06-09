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15:29, 9 июня 2021 года ГТРК «Орёл» примет участие во всероссийском телемарафоне «Широка страна моя родная…» Телемарафон стартует 12 июня в 00:00 на мультимедийной онлайн-платформе SMOTRIM.RU.





В рамках всероссийского телемарафона «Широка страна моя родная» корреспонденты ГТРК «Орёл» расскажут об археологической сенсации, имеющей историческое значение как для Орловщины, так и для всей страны в целом, а также о том, почему Орёл называют третьей литературной столицей, и как связаны воедино цыганский алфавит, лучший шахматист среди писателей и первая любовь Жуковского. онлайн марафон стартует в полночь 12 июня. Его можно будет посмотреть на мультимедийной платформе



24-часовой марафон охватит все 8 федеральных округов и соберет воедино более 80 регионов страны. Объединяющим центром Всероссийского телемарафона «Широка страна моя родная…» будет ГТРК «Самара» Прямую трансляцию можно будет смотреть: - на российской мультимедийной онлайн-платформе "SMOTRIM.RU" - в мобильных версиях (официальные приложения для Android и iOS), - на всех региональных и окружных каналах ГТРК в регионах, - а также на сайте ГТРК «Орёл». Напомним,. Его можно будет посмотреть на мультимедийной платформе «СМОТРИМ» . В течение суток будут транслироваться ролики региональных телерадиокомпаний холдинга ВГТРК. Журналисты, операторы, телеведущие, режиссеры помогут жителям разных регионов увидеть и почувствовать общероссийский, «генетический» код: веру, единство, сохранение традиций.





Орловское Информбюро



