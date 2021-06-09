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15:29, 9 июня 2021 года

ГТРК «Орёл» примет участие во всероссийском телемарафоне «Широка страна моя родная…»

Телемарафон стартует 12 июня в 00:00 на мультимедийной онлайн-платформе SMOTRIM.RU.


В рамках всероссийского телемарафона «Широка страна моя родная» корреспонденты ГТРК «Орёл» расскажут об археологической сенсации, имеющей историческое значение как для Орловщины, так и для всей страны в целом, а также о том, почему Орёл называют третьей литературной столицей, и как связаны  воедино цыганский алфавит, лучший шахматист среди писателей и первая любовь Жуковского. 
 
Напомним, онлайн марафон стартует в полночь 12 июня. Его можно будет посмотреть на мультимедийной платформе «СМОТРИМ». В течение суток будут транслироваться ролики региональных телерадиокомпаний холдинга ВГТРК. Журналисты, операторы, телеведущие, режиссеры помогут жителям разных регионов увидеть и почувствовать общероссийский, «генетический» код: веру, единство, сохранение традиций.

24-часовой марафон охватит все 8 федеральных округов и соберет воедино более 80 регионов страны. Объединяющим центром Всероссийского телемарафона «Широка страна моя родная…» будет ГТРК «Самара».
 
Прямую трансляцию можно будет смотреть:
- на российской мультимедийной онлайн-платформе "SMOTRIM.RU",
- в мобильных версиях (официальные приложения для Android и iOS),
- на всех региональных и окружных каналах ГТРК в регионах, 
- а также на сайте  ГТРК «Орёл».



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