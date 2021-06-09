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Главная » Новости

15:44, 9 июня 2021 года

Орловские медики, работавшие по программе «Земский фельдшер», получат положенные им выплаты

В Орловской области удовлетворены требования прокуратуры в защиту прав сельских фельдшеров.


Орловские медики, которые приняли условия программы «Земский фельдшер», месяцами не могли добиться надбавок за переезд в село.

Прокурорской проверкой установлено, что с двумя фельдшерами, работающими в сельской местности, не были своевременно заключены договоры на получение единовременной денежной выплаты. Несмотря на состоявшиеся судебные решения, департаментом здравоохранения региона с медицинскими работниками не заключался договор с указанием их фактического стажа работы в сельской местности.

После рассмотрения представления прокуратуры органами власти разработаны договоры на получение фельдшерами выплат с даты возникновения права на них.

Кроме того, прокуратурой материалы проверки направлены в следственный орган для уголовно-правовой оценки действий (бездействия) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы распределения выплат.

Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле прокуратуры.


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