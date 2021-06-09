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16:18, 9 июня 2021 года

Легко ли лёгкой промышленности Орловщины?

Каждое второе воскресенье июня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники текстильной и легкой промышленности. Развиваться отрасль начала еще в 17-м веке, тогда появились первые госпредприятия по пошиву и изготовлению одежды. О том, что сейчас шьют в Орле, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Анна Вайсергисер.


Комфортную, легкую, буквально как вторая кожа одежду для спортсменов шьют в нашем регионе. Покоряют вершины спорта в форме орловского производства триатлонисты, бобслеисты и велосипедисты. Для каждой дисциплины свои требования в пошиве и одно общее правило - никаких грубых швов.

Шьют спортивную форму на японском оборудовании, немецкими нитями, используя итальянскую фурнитуру, но руки, что из кусочков ткани создают эталон спортивной одежды, - орловские.

Рождаются новые модели в экспериментальном отделе. Портные отшивают их по здесь же разработанным лекалам, которые позволяют применить индивидуальный подход, а это - одно из условий, позволяющих выдержать конкуренцию на рынке.

Требует производство и постоянного технического обновления. Работать на современном оборудовании могут швеи только высокой квалификации. А таких на кадровом рынке очень мало.

Нехватка специалистов - самая большая проблема в отрасли. Испытывают ее и предприятия, выстоявшие в пандемию. При условии стабильной и выше средней зарплаты не хотят орловские женщины управлять швейной машинкой.

Екатерина Сидорова, финансовый директор предприятия: «Со всеми остальными проблемами мы стараемся справляться собственными силами, плюс мы сейчас вступили в кластер легкой промышленности Орловской области, и мы надеемся решать проблемы совместно».

Отсутствие квалифицированных специалистов - первоочередная задача, которая требует комплексного подхода. Одно из решений - обучать мастерству пошива одежды централизованно.

Максим Петров, исполняющий обязанности руководителя департамента промышленности и торговли Орловской области: «Мы совместно с департаментом образования прорабатываем программу в колледже имени Русанова. Сейчас эта специальность уже будет открываться. С осени - максимум со следующего года уже можно будет направить своих сотрудников на целевое обучение либо через соцконтракт привлечь людей с биржи труда».

На Орловщине в сфере легкой промышленности работает несколько сотен предприятий разного масштаба. Тридцать из них вступили в кластер.

Павел Чельтер, председатель кластера лёгкой промышленности Орловской области: «Кластер создан, в основном, для решения вопросов продвижения, для развития продаж, маркетингового развития».

Мастера текстильной и легкой промышленности в свой профессиональный праздник услышали слова благодарности. Их работу отметили грамотами главы региона и облсовета и пожелали дальнейшего развития. Предприятия стоять на месте и не планируют - в ближайшее время на Орловщине начнут отшивать форму для лыжников и хоккеистов.


Анна Вайсергисер
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