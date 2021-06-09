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16:54, 9 июня 2021 года

В преддверии Дня России юные орловцы получили паспорта в торжественной обстановке

Вместе с ними документ получили и те, кто только что принял российское гражданство.


Сегодня в Орле в торжественной обстановке главный документ гражданина РФ вручили 12 подросткам, которым исполнилось 14 лет. Еще 25 человек, получившие сегодня российский паспорт, переехали в Орловскую область из других стран. Теперь они официально являются гражданами Российской Федерации. Они приняли присягу и принесли клятву Родине. К паспорту прилагался текст конституции - новое издание.

Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Для нас очень приятно, что те люди, которые сегодня получат паспорта в сознательном возрасте, выбрали Орловщину для своей работы и жизни. Правительство Орловское области сделает все, чтобы создать необходимые условия для нормальной жизни т работы всем жителям Орловщины».



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