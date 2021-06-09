среда 9.06.2021 18:29:29 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

16:55, 9 июня 2021 года

Вакцинацию полностью прошли уже 67,5 тысяч орловцев

Но для того, чтобы остановить распространение вируса, этого мало. О том, как проходит вакцинация в регионе, узнал корреспондент ГТРК «Орёл» Антон Киселёв.


Мест, где можно вакцинироваться от коронавируса, становится всё больше. Одни доступны абсолютно для всех - это поликлиники и районные больницы. Другие - для определённых категорий. Так, сегодня в комплексный центр соцобслуживания Орла медики приехали, чтобы провакцинировать пожилых орловцев, обычно получающих соцуслуги на дому. В очереди - 20 пенсионеров. Чтобы ожидание не было томительным, в центре для них организовали чаепитие. Идея оказалось настолько удачной, что скоро будет реализована и в других муниципалитетах.

Ирина Гаврилина, руководитель департамента соцзащиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: «Если дело пойдёт - в других районах области тоже предложим такую же форму. В Шаблыкино договорились с поликлиникой, чтобы сделать этот процесс более комфортным, удобным и масштабным».

Всё масштабней становится и сама кампания по вакцинации от COVID-19. Её прошли уже 67,5 тысяч орловцев. Но в областном правительстве эти темпы всё равно считают недостаточными. Ежедневный план не выполняет ни один из районов. В большинстве муниципалитетов в сутки вакцинируется меньше трети от запланированного количества.

Валентина Нордстрем, первый заместитель председателя правительства Орловской области, руководитель штаба по вакцинации: «Безусловно, нужно активизировать работу сейчас - в июне, июле, чтобы к осени иметь коллективный иммунитет. Имея мощности ежедневные по вакцинации более 4 тысяч человек, столько не делаем».

Хорошо зарекомендовала себя работа мобильных пунктов. В минувшие выходные они работали в двух районах Орла и смогли вакцинировать 300 человек. 12, 13 и 14 июня мобильные пункты вакцинации побывают во всех районах областного центра.


Антон Киселёв
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.