Главная » Новости



16:55, 9 июня 2021 года Вакцинацию полностью прошли уже 67,5 тысяч орловцев Но для того, чтобы остановить распространение вируса, этого мало. О том, как проходит вакцинация в регионе, узнал корреспондент ГТРК «Орёл» Антон Киселёв.





Мест, где можно вакцинироваться от коронавируса, становится всё больше. Одни доступны абсолютно для всех - это поликлиники и районные больницы. Другие - для определённых категорий. Так, сегодня в комплексный центр соцобслуживания Орла медики приехали, чтобы провакцинировать пожилых орловцев, обычно получающих соцуслуги на дому. В очереди - 20 пенсионеров. Чтобы ожидание не было томительным, в центре для них организовали чаепитие. Идея оказалось настолько удачной, что скоро будет реализована и в других муниципалитетах.



Ирина Гаврилина, руководитель департамента соцзащиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: «Если дело пойдёт - в других районах области тоже предложим такую же форму. В Шаблыкино договорились с поликлиникой, чтобы сделать этот процесс более комфортным, удобным и масштабным».

Всё масштабней становится и сама кампания по вакцинации от COVID-19. Её прошли уже 67,5 тысяч орловцев. Но в областном правительстве эти темпы всё равно считают недостаточными. Ежедневный план не выполняет ни один из районов. В большинстве муниципалитетов в сутки вакцинируется меньше трети от запланированного количества.



Валентина Нордстрем, первый заместитель председателя правительства Орловской области, руководитель штаба по вакцинации: «Безусловно, нужно активизировать работу сейчас - в июне, июле, чтобы к осени иметь коллективный иммунитет. Имея мощности ежедневные по вакцинации более 4 тысяч человек, столько не делаем».

Хорошо зарекомендовала себя работа мобильных пунктов. В минувшие выходные они работали в двух районах Орла и смогли вакцинировать 300 человек. 12, 13 и 14 июня мобильные пункты вакцинации побывают во всех районах областного центра.





Антон Киселёв



