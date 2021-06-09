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17:05, 9 июня 2021 года

Транспортную систему Орла ждут изменения

Изменения вступят в силу с 1 июля.


Так, маршрут №28 «Мегакомплекс ГРИНН – ул. Цветаева» будет обслуживаться тремя перевозчиками и 6-ю автобусами марки ПАЗ ежедневно, а не одним, как это было ранее.

Кроме того, для маршрутов, следующих в сторону торгового комплекса на Кромском шоссе, конечным пунктом будет улица Высоковольтная. Это позволит пользоваться услугами городского общественного транспорта жителям поселка Соловьиная Роща.

Автобусы маршрута №21 будут следовать до остановочного пункта «Санаторий «Лесной» и перед поворотом с Московского шоссе на ул. Металлургов для удобства жителей близлежащих домов осуществлять заезд на остановочный пункт, расположенный у въезда в троллейбусное депо, сообщает сайт городской администрации.

Отмечается также, что до 1 ноября 2021 года в автобусах должны появиться речевые информаторы. Это позволит людям лучше ориентироваться в городе и не пропускать свою остановку.


Анастасия Дорохова
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