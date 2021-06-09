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17:07, 9 июня 2021 года Большая часть орловских девятиклассников справились с испытаниями ОГЭ Первые данные опубликовала государственная экзаменационная комиссия.





Экзамены проходили 24 и 25 мая. Несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса, орловские девятиклассники показали высокий уровень подготовки. 42,2 % школьников получили четверки, а 27,9 % ребят справились с ОГЭ на отлично.



В лидерах – Знаменский и Сосковский районы области, где у всех девятиклассников положительный результат. Также отличились Мценск и Орел. В этих городах с заданиями ОГЭ успешно справились 99,47 % и 99,32 % школьников.





Анастасия Дорохова



