Большая часть орловских девятиклассников справились с испытаниями ОГЭ

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17:07, 9 июня 2021 года
Большая часть орловских девятиклассников справились с испытаниями ОГЭПервые данные опубликовала государственная экзаменационная комиссия.
Экзамены проходили 24 и 25 мая. Несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса, орловские девятиклассники показали высокий уровень подготовки. 42,2 % школьников получили четверки, а 27,9 % ребят справились с ОГЭ на отлично.
В лидерах – Знаменский и Сосковский районы области, где у всех девятиклассников положительный результат. Также отличились Мценск и Орел. В этих городах с заданиями ОГЭ успешно справились 99,47 % и 99,32 % школьников.
Анастасия Дорохова