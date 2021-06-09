В Орле родители детей, страдающих сахарным диабетом, пожаловались прокурору на проблемы с лекарственным обеспечением

Сегодня прокурор Орловской области Владислав Малкин встретился с инициативной группой родителей.

Прокурор Орловской области провел личный прием инициативной группы родителей детей, больных сахарным диабетом. Во встрече принял участие представитель Орловской региональной общественной организации «Диабетическое сообщество».



В ходе встречи родители затронули вопросы законности замены льготного лекарственного препарата без соответствующего медицинского сопровождения. Также говорили о недостаточном обеспечении расходными материалами.



Как отметили в прокуратуре, работа надзорного ведомства в сфере соблюдения прав детей на лекарственное обеспечение ведётся на системной основе, выработан правовой механизм восстановления прав несовершеннолетних.



В текущем году судами вынесено 250 решений по искам прокуроров в защиту прав детей на обеспечение лекарственными препаратами и лечебным питанием. По требованию прокуратуры судебные акты обращены к незамедлительному исполнению.



На контроле прокуратуры находится ход расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Халатность», по факту несвоевременного обеспечения лекарствами детей с различными заболеваниями.



Владислав Малкин предложил всем родителям детей, права которых на надлежащее лекарственное обеспечение нарушаются, направить соответствующие заявления в органы прокуратуры региона.



По итогам приема прокурор области поручил дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц Департамента здравоохранения Орловской области, учреждений здравоохранения области, в чью компетенцию входят вопросы обеспечения больных диабетом детей необходимыми препаратами и расходными материалами.



Также по поручению прокурора области будет проверено соблюдение законодательства при проведении процедур по закупке препарата, который в настоящее время предоставляется больным диабетом детям.



Ход и результаты проверки поставлены прокурором области на контроль.



Фото пресс-службы прокуратуры Орловской области