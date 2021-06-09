Вывоз мусора. Орловщина пытается перейти с ручного управления к системному подходу

Как решить проблему вывоза мусора в регионе, решали на совещании в администрации области.

Согласно озвученным цифрам, ежедневно регоператор «Зелёная роща» выводит на линию более 40 машин. За неделею с 31 мая по 7 июня вывезено более 7 тысяч тонн отходов. Для этого пришлось сделать более тысяч рейсов. В Кромском и Малоархангельском районе силами регенератора планируют ликвидировать несанкционированные свалки. В настоящее время из 46 проблемных площадок осталось убрать 11.

Как было отмечено, одна из проблем - опиловка деревьев. Ветки не относятся к категории твердых коммунальных отходов, но так же требуют вывоза.

Также стало понятно, что в «ручном режиме» мусорный вопрос придётся решать еще в течение, как минимум, года.