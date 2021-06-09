среда 9.06.2021 21:16:59 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

18:43, 9 июня 2021 года

Вывоз мусора. Орловщина пытается перейти с ручного управления к системному подходу

Как решить проблему вывоза мусора в регионе, решали на совещании в администрации области.


Согласно озвученным цифрам, ежедневно регоператор «Зелёная роща» выводит на линию более 40 машин. За неделею с 31 мая по 7 июня вывезено более 7 тысяч тонн отходов. Для этого пришлось сделать более тысяч рейсов. В Кромском и Малоархангельском районе силами регенератора планируют ликвидировать несанкционированные свалки. В настоящее время из 46 проблемных площадок осталось убрать 11.
 
Как было отмечено, одна из проблем - опиловка деревьев. Ветки не относятся к категории твердых коммунальных отходов, но так же требуют вывоза. 
 
Также стало понятно, что в «ручном режиме» мусорный вопрос придётся решать еще в течение, как минимум, года.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В целом ситуация изменилось, и количество обращений изменилось, и определенные процессы идут, и нам нужно подвести итоги - что сделано, и какие необходимо меры предпринять, чтобы обеспечить бесперебойную работу в этом направлении».



Анна Вайсергисер
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.