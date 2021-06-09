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18:53, 9 июня 2021 года Орловские волонтёры не бросают своих подопечных Как только началась пандемия, активная молодежь решила выйти "на передовую" и взяла под опеку одиноких и пожилых граждан. Сейчас ситуация постепенно нормализуется, однако добровольцы своих подопечных не бросают и продолжают навещать их - приносить лекарства, продукты, да и просто общаться. Корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Опанасюк вместе с добровольцами вышла в рейд.





Второй год жизнь волонтёров проходит буквально в дороге. От одного адреса к другому. Они развезли более 20 тысяч бесплатных продуктовых наборов. Приняли и отработали почти 20 тысяч обращений. Освоили психологию общения с пожилыми людьми. Изучили все тонкости оплаты услуг ЖКХ и точно знают, сколько в каждом районе аптек. Сейчас фронт работы уменьшился, однако эти парни и девушки все также спешат к тем, кто их очень ждет. И искренне ценят труд, тех, кто помощь другим выбрал своей профессией. Алексей Сёмин, доброволец волонтёрского центра «Единой России»: «Дарить добро приятнее, чем его получать. Я узнал об этом благодаря работе в волонтёрском центре. Но мы, волонтёры, только помощь соцслужбе, мы её не заменим, и низкий поклон и слова благодарности всем тем, кто этот подвиг совершает ежедневно». Ограничения постепенно снимают, но ребята остаются на посту и сейчас. Многие совмещают учёбу и дежурство в волонтёрском центре, потому что уверены - время для добрых дел найти можно всегда.





Юлия Опанасюк



