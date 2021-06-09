среда 9.06.2021 21:17:06 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

18:53, 9 июня 2021 года

Орловские волонтёры не бросают своих подопечных

Как только началась пандемия, активная молодежь решила выйти "на передовую" и взяла под опеку одиноких и пожилых граждан. Сейчас ситуация постепенно нормализуется, однако добровольцы своих подопечных не бросают и продолжают навещать их - приносить лекарства, продукты, да и просто общаться. Корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Опанасюк вместе с добровольцами вышла в рейд.


Второй год жизнь волонтёров проходит буквально в дороге. От одного адреса к другому. Они развезли более 20 тысяч бесплатных продуктовых наборов. Приняли и отработали почти 20 тысяч обращений. Освоили психологию общения с пожилыми людьми. Изучили все тонкости оплаты услуг ЖКХ и точно знают, сколько в каждом районе аптек. Сейчас фронт работы уменьшился, однако эти парни и девушки все также спешат к тем, кто их очень ждет. И искренне ценят труд, тех, кто помощь другим выбрал своей профессией. 
 
Алексей Сёмин, доброволец волонтёрского центра «Единой России»: «Дарить добро приятнее, чем его получать. Я узнал об этом благодаря работе в волонтёрском центре. Но мы, волонтёры, только помощь соцслужбе, мы её не заменим, и низкий поклон и слова благодарности всем тем, кто этот подвиг совершает ежедневно».
 
Ограничения постепенно снимают, но ребята остаются на посту и сейчас. Многие совмещают учёбу и дежурство в волонтёрском центре, потому что уверены - время для добрых дел найти можно всегда.



Юлия Опанасюк
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.